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Eskişehir bölgesinde sağanak yağış Bursa'nın kuzeybatısından başlayarak etkili olacak

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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Eskişehir bölgesinde öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışın Bursa'nın kuzeybatı kesimlerinden başlayarak etkili olacağı, rüzgarın yağış anında kuvvetleşeceği belirtiliyor.

Eskişehir'in içinde bulunduğu bölgede sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölgenin parçalı ve çok bulutlu olacağı, öğle saatlerinden itibaren Bursa ilinin kuzeybatı kesimlerinden başlayarak yağışlı havanın etkisi altına gireceği değerlendiriliyor. Yağışların sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarların sabah saatlerinde hafif; öğle saatlerinden itibaren kuzey ve batılı yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetli eseceği öngörülüyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin beklenmediği Eskişehir için güncel meteorolojik uyarı bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 30 derece ile Sarıcakaya ve 29 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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