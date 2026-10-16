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Eskişehir Alpu'da kar yağışıyla Büyük Alıç mevkiinde dağlık alanlar beyaza büründü

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Eskişehir Alpu'da kar yağışıyla Büyük Alıç mevkiinde dağlık alanlar beyaza büründü
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Eskişehir'in Alpu ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, Arıkaya Mahallesi'nin Büyük Alıç mevkiinde dağlık alanları beyaza büründürdü. Bölgedeki kar manzarası amatör kameralarla görüntülenirken yüksek kesimlerde kar kalınlığının daha fazla olduğu öğrenildi.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Beyaz örtüyle kaplanan dağlık alanlar vatandaşlar tarafından amatör kamerayla görüntülendi.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı yaşandı. Arıkaya Mahallesi'nin Büyük Alıç mevkiinde etkisini gösteren yağışın ardından dağlık alanlar beyaza büründü. Bölgedeki kar manzarasını vatandaşlar amatör kameralarıyla kaydetti. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının daha fazla olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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