Eskişehir AFAD'ın yeni hizmet binası yerleşkesinde gönüllülerle fidan dikildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Eskişehir AFAD'ın yeni hizmet binası yerleşkesinde ağaçlandırma etkinliği düzenlendi. AFAD gönüllüleri ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı etkinlikte fidanlar toprakla buluştu; Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras ve personel de destek verdi.
Eskişehir İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünün yeni hizmet binası yerleşkesinde ağaçlandırma etkinliği gerçekleştirildi.
AFAD gönüllüleri ile sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluştu. Çalışmaya Eskişehir Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras ve kurum personeli de destek verdi.
Etkinlik, fidan dikiminin tamamlanmasının ardından sona erdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı