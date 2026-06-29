Düzce'de gönüllü sanatçının fırçası köye estetik kattı

Düzce merkeze bağlı Duraklar köyünde yaşayan eski tabelacı, köyündeki çöp konteynerleri ve su depolarını rengarenk resimlerle süsleyerek estetik görünüm kazandırdı.

Köy sınırları içerisinde yer alan standart çöp konteynerlerini ve su depolarını tuval gibi kullanan Bülent Okur, çizdiği rengarenk figürlerle bu sıradan yapılara renk kattı. Görselliğe önem verdiğini ve yaşadığı çevreyi güzelleştirmek için yola çıktığını belirten Okur'un bu çalışması, köy sakinlerinin de beğenisini kazandı.

"Çirkinliği ortadan kaldırmaya çalışıyorum"

Bülent Okur, estetiğin kendisi için önemli olduğunu vurgulayarak, "Görselliği ve güzelliği seviyorum. Çirkinliği ortadan kaldırmaya çalışıyorum. Benim ilk mesleğim tabelacılıktı. Bundan esinlenerek böyle bir şey yapmaya karar verdim" diye konuştu.

Okur, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarını genişletebileceğini ifade ederek, "Köyün diğer mahallelerinde de istenildiği zaman, nasıl bir model istiyorlarsa çöp konteynerlerine ya da su depolarının üzerine uygulayabilirim" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı