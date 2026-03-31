Doğuda yüksek kesimlerde kar var

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve bölge genelinde havanın çok bulutlu, Ardahan ve çevrelerinin sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin edildiğini paylaştı.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis olayı görülmesi bekleniyor.

Uzmanlar buzlanma, don olayı ve çığ uyarısında bulunarak, "Bölgemiz genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" dediler. - ERZURUM

