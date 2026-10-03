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Erzurum Tortum'da dağ keçileri Erzurum-Artvin karayolu yakınında kaydedildi

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Erzurum Tortum'da dağ keçileri Erzurum-Artvin karayolu yakınında kaydedildi
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Erzurum'un Tortum ilçesinde dağ keçileri, Erzurum-Artvin karayoluna yakın bir bölgede görüntülendi. Vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği anlarda keçiler kayalık arazide ilerledi, ardından gözden kayboldu; görüntüler yaban hayatının bölgedeki varlığını gösterdi.

Erzurum'un Tortum ilçesinde, yaban hayatının önemli türleri arasında yer alan dağ keçileri, Erzurum- Artvin karayoluna yakın bir bölgede görüntülendi.

Tortum'da doğada dolaşan yabani dağ keçilerini fark eden vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Kayalık ve sarp arazide bir süre ilerleyen dağ keçileri, daha sonra gözden kayboldu.

Bölgedeki doğal yaşamın bir parçası olan dağ keçilerinin karayoluna yakın noktada görüntülenmesi, yaban hayatının bölgedeki varlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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