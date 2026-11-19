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Erzurum- Tekman servis yolunda etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman durma noktasına geldi. Kış şartlarının etkisini artırdığı güzergahta çok sayıda araç yolda kaldı.

Edinilen bilgilere göre, Erzurum ile Tekman ilçesini birbirine bağlayan servis yolunda sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı. Zeminin karla kaplanması ve yer yer oluşan şiddetli buzlanma sebebiyle görüş mesafesi düşerken, seyir halindeki çok sayıda araç ilerleyemeyerek yolda mahsur kaldı. Yolda kalan sürücüler kendi imkanlarıyla araçlarını kurtarmaya çalışırken, bölgedeki olumsuz hava şartları ulaşımda uzun süreli aksamalara yol açtı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı