Erzurum Palandöken’de kar yağışı sürerken sürücülere sis ve buzlanma uyarısı yapıldı

Erzurum Palandöken’de kar yağışı sürerken sürücülere sis ve buzlanma uyarısı yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde kar yağışı akşam saatlerinde yeniden etkili oldu ve zirve beyaza büründü. Meteoroloji yetkilileri yüksek kesimlerde soğuk hava ve kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirirken sürücüleri sis ve gizli buzlanmaya karşı uyardı.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkisini artırarak sürdürüyor.
Erzurum genelinde dün akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüş yaşandı. Kentin yüksek kesimlerinde soğuk havayla birlikte kar yağışı geçişleri görülmeye başladı. Gündüz saatlerinde dağ genelinde etkili olan yoğun sisin ardından akşam saatlerine doğru yüksek kesimlerde kar yağışı yeniden yüzünü gösterdi. Palandöken Kayak Merkezi'nde önceki gün yağan mevsimin ilk karının ardından bugün akşam saatlerinde başlayan yeni yağışla birlikte zirve beyaza büründü.
Meteoroloji yetkilileri, yüksek kesimlerde soğuk hava ve kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirirken, sürücüleri sis ve gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.