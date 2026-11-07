Erzurum Oltu'da yüksek kesimler kar altında kaldı, üretici hazırlıksız yakalandı

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Erzurum kent meydanından etkili olan kar yağışı ilçelerde etkisini göstermeye başladı. Oltu ilçesinde beyaza bürünen dağlarda hayvanlarını otlatmaya çıkaran vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde dün başlayan yağış, ilçe merkezinde yağmur şeklinde etkili olurken yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı, Nügürcük Mahallesi'ni beyaz örtüyle kapladı. Oltu'nun yüksek rakımlı mahallelerinden Nügürcük'te etkili olan kar yağışı, hayvan üreticilerini de hazırlıksız yakaladı. Sabahın erken saatlerinde hayvanlarını otlatmak için araziye çıkan Nügürcük Mahallesi Muhtarı Abubekir Gültekin, beyaza bürünen doğayla karşılaştı.

Hayvanlarını otlatmak için sürüsünü araziye çıkaran Gültekin, kar yağışının bu yıl beklenenden erken başladığını belirterek, "Gece boyunca yağan kar her tarafı beyaza bürüdü. Bu sene kar çok erken geldi. İnşallah sonu hayırlı olur" dedi.

Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte bölge halkı kış mevsiminin yaklaştığını hissetmeye başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı