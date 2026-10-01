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Erzurum Karayazı'da Çakmak Dağı mevsimin ilk karıyla beyaza büründü

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Erzurum Karayazı'da Çakmak Dağı mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
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Erzurum’un Karayazı ilçesinde 3 bin 63 rakımlı Çakmak Dağı, mevsimin ilk karıyla beyaza büründü. Dün akşam sıcaklığın sıfırın altında 9 dereceye düşmesinin ardından zirve ve yüksek kesimlerde kar örtüsü oluştu, ilçe merkezinde de soğuk hava hissedildi.

Erzurum'un Karayazı ilçesindeki 3 bin 63 rakımlı Çakmak Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

Karayazı'da son günlerde etkili olan soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Dün akşam saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye kadar düşmesinin ardından ilçenin yüksek noktalarından Çakmak Dağı beyaza büründü.

3 bin 63 rakımdaki Çakmak Dağı'nda görülen mevsimin ilk karı, kışın habercisi oldu.

Gece saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından dağın zirvesi ve yüksek kesimlerinde beyaz örtü oluştu. İlçe merkezinde ise hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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