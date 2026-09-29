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Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iç sulara 340 bin yavru sazan bıraktı

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Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iç sulara 340 bin yavru sazan bıraktı
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Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Su Kaynakları Balıklandırma Projesi kapsamında il genelindeki iç sulara 340 bin yavru sazan bıraktı. Çalışmanın biyoçeşitliliği desteklemesi ve amatör balıkçılığı canlandırması hedefleniyor; yetkililer kaçak avcılığa karşı duyarlılık istedi.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Su Kaynakları Balıklandırma Projesi" kapsamında il genelindeki iç sulara 340 bin adet yavru sazan balığı bırakarak geniş kapsamlı bir balıklandırma çalışması gerçekleştirdi.

Erzurum'da su kaynaklarındaki çeşitliliği artırmak ve su ürünleri stoklarını takviye etmek amacıyla yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yürütülen "Su Kaynakları Balıklandırma Projesi" çerçevesinde, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından önemli bir faaliyet icra edildi. İl genelinde belirlenen iç sulara, biyoçeşitliliği desteklemek amacıyla tam 340 bin adet yavru sazan balığı salındı.

"Balıklandırma Çalışması Gerçekleştirildi"

Yürütülen projeye ilişkin Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, iç sulardaki doğal yaşamı korumanın ve sürdürülebilir balıkçılığı desteklemenin önemi vurgulandı. Açıklamada, "Su Kaynakları Balıklandırma Projesi kapsamında, İl Müdürlüğümüz tarafından ilimiz iç sularına 340 bin adet yavru sazan balığı bırakılarak balıklandırma çalışması gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

Bırakılan yavru sazanların iç sulardaki ekolojik dengeye olumlu katkı sağlaması ve ilerleyen dönemlerde bölgedeki amatör balıkçılık faaliyetlerini canlandırması hedefleniyor. Yetkililer, balık stoklarının korunması ve projenin amacına ulaşması için vatandaşların kaçak ve usulsüz avcılığa karşı duyarlı olmaları gerektiği çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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