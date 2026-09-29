Erzurum'da yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü, Palandöken'in zirvesi beyazladı

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Erzurum'da dün gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Dünyaca ünlü Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesi, yağışın ardından beyaza büründü ve böylece mevsimin ilk karı da düşmüş oldu.

Hava sıcaklığının 3 derecelere kadar düştüğü Erzurum merkezde gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Şehrin yüksek kesimlerinde ise soğuk hava ve yağış, kar olarak yüzünü gösterdi. En düşük hava sıcaklığının sıfır dereceye yaklaştığı Palandöken Dağı'nda, kar zirveyi neredeyse tamamen kapattı.

3 bin 200 rakımdaki Palandöken'in zirvesi Ejder Tepesi beyaza bürünürken, sabah saatlerinde bölgede yoğun sis etkili oldu.

Meteoroloji verilerine göre, yaşanan yağışlarla birlikte kent genelinde hava sıcaklıklarında önemli ölçüde düşüş yaşanması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı