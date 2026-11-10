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Erzurum'da soğuklar hayatı dondurdu, Palandöken'de gece -14 derece görüldü

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Erzurum'da soğuklar hayatı dondurdu, Palandöken'de gece -14 derece görüldü Haber Videosunu İzle
Erzurum'da soğuklar hayatı dondurdu, Palandöken'de gece -14 derece görüldü
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Erzurum'da dondurucu soğuklar nedeniyle sokaklar, kaldırımlar ve tarihi şadırvanlar buzla kaplandı. Palandöken'de gece sıcaklık -14, kent merkezinde -7 olurken yetkililer Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre buzlanma ve don ile zirai don riskine karşı uyardı.

Erzurum'da soğuk ve yağışlı hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Sıcaklıklar Palandöken'de gece-14 derece olurken, kent merkezinde termometreler-7'yi gösterdi.

Erzurum'da kış mevsimi etkisini iyice hissettirmeye başladı. Sabahın erken saatlerinde şehri esir alan dondurucu soğuklar nedeniyle adeta hayat buz kesti. Sokaklar ve kaldırımlar tamamen donarken, özellikle cami avlularındaki tarihi şadırvanlar ile otobüs duraklarının camları kalın buz tabakasıyla kaplandı. Soğukların bu sene erken başladığını ifade eden Ahmet Uğurlu (65),"Yerler hep buzla kaplı ama ben hiç kayıp düşmedim. Bu memlekette büyüdük biz karda, buzda gezmesini iyi biliriz. Şu anda hava tertemiz eskiden kömür ve doğalgaz çok yanardı, nefes alınmazdı" dedi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; Erzurum ve çevre illerde havanın parçalı, zamanla çok bulutlu olması öngörülüyor. Yetkililer, özellikle sabah ve gece saatlerinde şiddetli buzlanma, don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesine karşı vatandaşları uyardı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundular. Bölge genelinde özellikle gece saatlerinden itibaren hafif ve yer yer orta şiddette zirai don beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları da hatırlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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