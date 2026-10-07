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Erzurum'da Palandöken zirvesi ilk güçlü karla beyaza büründü, kar 10 cm'ye ulaştı

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Erzurum'da Palandöken zirvesi ilk güçlü karla beyaza büründü, kar 10 cm'ye ulaştı
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Erzurum'da gün boyu etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesi sezonun ilk güçlü karıyla beyaza bürünürken kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı, yağış kayak severler ve işletmecileri sevindirdi.

Erzurum şehir merkezinde gün boyu etkili olan yoğun yağmur yağışı, akşam saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Dünyanın önde gelen kış turizm merkezlerinden biri olan Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesi, sezonun ilk güçlü kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Şehir merkezinde sağanak yağış etkili olurken, hava sıcaklığının hızla düşmesiyle birlikte Palandöken'in yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Kısa sürede etkisini artıran yağışın ardından, dağın zirve bölgesinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Yeni sezon hazırlıklarının hız kesmeden devam ettiği kış merkezinde ekim ayının başında gelen bu yağış, kayak severler ve işletmecileri sevindirdi. Yetkililer, yüksek kesimlerde etkili olan beyaz örtünün yaklaşan kış sezonunun ilk güçlü işareti olduğunu belirtti.

Gece boyunca devam eden kar yağışının ardından Palandöken'de kartpostallık görüntüler oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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