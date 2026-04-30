Erzurum'da 2 bin 900 rakımda karla mücadele

Erzurum'un yüksek kesimlerinde karla mücadele devam ediyor.

Yurt genelinde bahar etkisini sürdürürken, Tekman ilçesinde yaklaşık 2 bin 900 rakımlı bölgedeki şantiye alanına giden yolu açmak için ekipler aralıksız çalışıyor. Yüksekliği yer yer 6-7 metreyi bulan karla kaplı şantiye yolunu açmak için iş makineleri ile zorlu çalışma yürüttüklerini anlatan şantiye şefi Emre Öztürk, "Mayıs ayına girerken şantiyemizi devreye almak için karla kapalı yolu açmak için uğraşıyoruz. Şartlarımız zor ama gayretimiz bir an önce işimizi başlatmak" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı