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Erzincan Üzümlü'de öğrenciler bağ bozumunda çiftçiye destek verdi

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Erzincan Üzümlü'de öğrenciler bağ bozumunda çiftçiye destek verdi
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Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde düzenlenen etkinlikte üniversite öğrencileri, bağ bozumu yapan çiftçiye destek verdi. İyilik Var Hareketi kapsamında Üzümlü Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin katıldığı çalışmada öğrencilere bağcılık ve üzüm üretimi hakkında bilgi verildi.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, üniversite öğrencileri bağ bozumu yapan çiftçiye destek verdi.

Üzümlü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yürütülen İyilik Var Hareketi kapsamında düzenlenen etkinliğe, Üzümlü Meslek Yüksekokulu öğrencileri de katıldı.

Etkinlikte öğrenciler, bağ bozumu yapan çiftçiye yardım ederek üzüm hasadı çalışmalarına katkı sundu.

Çalışma kapsamında öğrencilere bağcılık faaliyetleri, üzüm yetiştiriciliği ve üretim süreçleri hakkında bilgi verildi.

Üreticilerle öğrencileri bir araya getiren etkinlikle dayanışma kültürünün güçlendirilmesi ve gençlerin tarımsal üretimi yerinde tanıması amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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