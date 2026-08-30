Haberler

Sakaltutan Geçidi'nde Heyelan: Yol Yeniden Ulaşıma Açıldı

Sakaltutan Geçidi'nde Heyelan: Yol Yeniden Ulaşıma Açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkisinde meydana gelen ve 4 otomobil ile 2 tırın çamur ve balçık yığınları arasında mahsur kalmasına neden olan heyelanın ardından yol, ekiplerin çalışması sonucu çift yönlü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Erzincan- Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkisinde meydana gelen ve 4 otomobil ile 2 tırın çamur ve balçık yığınları arasında mahsur kalmasına neden olan heyelanın ardından yol, ekiplerin çalışması sonucu çift yönlü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Bölgede etkili olan şiddetli sağanak ve dolu yağışının ardından Sakaltutan Geçidi'nde yola heyelan geldi. Yolda seyir halinde bulunan 4 otomobil ve 2 tır balçık ve çamur yığınları arasında mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye Karayolları, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan vatandaşların güvenliğini sağlarken iş makineleriyle de yola akan çamur ve kaya kütlelerinin kaldırılması için çalışma başlattı.

Ekiplerin aralıksız çalışması sonucu yol temizlenerek mahsur kalan araçlar güvenli bölgeye çıkarıldı.

Yol güvenliği kontrolleri ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından Erzincan-Sivas kara yolu, çift yönlü ve kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Melih Gökçek hakkında resen soruşturma başlatıldı

Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı
Hakkında soruşturma başlatılan Gökçek'ten ilk açıklama: Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum

Hakkında soruşturma başlatılan Gökçek'ten ilk açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Macaristan’da küçük uçak kaçıran şüpheli, nükleer santral üzerindeki bölgeye girdi

Uçağı çaldı, nükleer santrale doğru uçtu! Savaş uçakları peşine düştü
Tek başına bir takım: Victor Osimhen

Çıtayı her gün yükseltiyor! Yok artık Osimhen
Tutuklanan Tolga Akış hem kendi kazancını hem de Manifest üyelerinin gelirini açıkladı

Hem kendi kazancını hem de Manifest üyelerinin gelirini açıkladı
Transfere 400 milyon Euro harcamak bile yetmedi! Yine hezimeti yaşadılar

Transfere 400 milyon Euro harcamak bile yetmedi! Yine hezimeti yaşadılar
Türk gezgine kabile reisinden ahlak dışı teklif! İnek önerdi

Kabile üyesinden Türk kızına ahlaksız teklif
Uğurcan Çakır'dan sakatlığı hakkında açıklama

Korkulan olmadı!
Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu evlilik için ilk adımı attı

Ünlü çift nişanlandı: Evlilik yolunda ilk adımı attılar