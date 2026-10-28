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Erzincan Kemaliye'de Eğin evleri, taş ve ahşap işçiliğiyle kültürel mirası yaşatıyor

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Erzincan Kemaliye'de Eğin evleri, taş ve ahşap işçiliğiyle kültürel mirası yaşatıyor
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Erzincan Kemaliye'deki tarihi Eğin evleri, taş ve ahşap işçiliğiyle geleneksel mimariyi ve kültürel mirası günümüze taşıyor. Dar sokaklardaki yapılar, ustaların emeğini ve geçmiş kuşakların yaşam kültürünü ziyaretçilere aktarıyor.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bulunan tarihi Eğin evleri, taşın sağlamlığını ahşabın estetiğiyle buluşturan geleneksel mimarisiyle geçmişten günümüze uzanan yaşam kültürünü yaşatıyor.

Kemaliye'nin dar ve tarihi sokaklarında yükselen geleneksel evler, mimari özelliklerinin yanı sıra taşıdıkları hatıralar ve usta ellerin emeğiyle de dikkat çekiyor. Yıllara meydan okuyan yapılar, geçmiş kuşakların yaşam biçimini ve mimari birikimini günümüze taşıyor.

Taş duvarları ve ahşap detaylarıyla öne çıkan Eğin evleri, bölgenin kültürel mirasının önemli parçaları arasında yer alıyor. Her bir yapıda geçmişin izlerini görmek mümkün olurken, evler aynı zamanda dönemin yapı ustalarının sabrını, becerisini ve işçiliğini gözler önüne seriyor.

Tarihi sokaklarda yürüyen ziyaretçiler, yalnızca mimari güzelliklerle değil, kuşaklar boyunca aktarılan bir yaşam kültürüyle de karşılaşıyor. Ailelerin anılarını ve geçmişin izlerini barındıran bu evler, Kemaliye'nin tarihi kimliğini yansıtan değerler arasında bulunuyor.

Taşın gücü, ahşabın sanatı ve ustaların emeğiyle şekillenen Eğin evleri, Kemaliye'nin kültürel mirasını geleceğe taşıyan önemli yapılar olarak varlığını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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