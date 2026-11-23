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Erzincan'ın Kemah ilçesinde yürütülen Tarihi Erzincan Arkeopark Projesi kapsamında gerçekleştirilen kazılarda, 2'si mumyalı 18 mezar gün yüzüne çıkarıldı.

Mengücekli hanedanının tarihine ışık tutması beklenen bulguların, Erzincan'ın tarihi ve kültürel geçmişinin araştırılmasına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

EBYÜ Öğretim Üyesi ve Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Gül, çalışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, Behramşah Zaviyesi'nde tespit edilen mezarların yanı sıra Sancaktar Türbesi ve Akıt Mezar çevresinde de tarihi bulgulara ulaşıldığını belirtti.

Kemah Sultan Melik Türbesi ve çevresindeki restorasyon çalışmalarının devam ettiğini aktaran Gül, 2027 yılında Eski Erzincan bölgesindeki arkeolojik kazıların hızlandırılmasının planlandığını ifade etti.

Gül, üniversitenin akademik birikimiyle projeye sunduğu katkıların bölgenin tarihi mirasının araştırılması ve korunması açısından önem taşıdığını kaydetti.

Tarihi yapıların korunması ve restore edilerek açık hava müzesi anlayışıyla ziyaretçilere sunulmasının hedeflendiği proje kapsamında, Erzincan'ın kültür turizmi potansiyelinin artırılması amaçlanıyor.

Gül, projenin tamamlanmasıyla mevcut turist sayısına ilave olarak yılda yaklaşık 1,5 milyon ziyaretçinin Erzincan'a gelmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı