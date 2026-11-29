Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte yaylalarda yaz mevsimini geçiren hayvancılar, sürüleriyle birlikte köylerine ve kışlaklara dönmeye başladı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Çimen Yaylası'nda yaz aylarını inek sürüsüyle geçiren İsmail Demir, hava sıcaklıklarının düşmesi ve yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olması üzerine Erzincan'a dönüş yolculuğuna çıktı.

Ahmediye Geçidi'nde kara yolu kenarından sürüsünü götüren Demir, kış şartlarının etkisini göstermeye başladığını belirterek, "Yükseklere kar yağdı. Şartlar zorlaştı. Şimdi Erzincan'a dönüyoruz." dedi.

Yaylalardan köylere ve kışlaklara dönüş yapan üreticiler, kar yağışı altında hayvanlarıyla birlikte zorlu bir yolculuk gerçekleştiriyor.

Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un güney kesimlerinde, akşam saatlerinden itibaren ise bölge genelinde yağmur ve sağanak yağışın etkili olacağı, yağışların zamanla karla karışık yağmur ve kara dönüşeceği tahmin ediliyor.

Erzurum'un güney kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Yetkililer, kuvvetli yağışlarla birlikte oluşabilecek sel, su baskını, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı