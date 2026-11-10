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Erzincan'ın Ergan Dağı'nda kar kalınlığı 33 santimetre ölçüldü, kayakçılar sevindi

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Erzincan'ın Ergan Dağı'nda kar kalınlığı 33 santimetre ölçüldü, kayakçılar sevindi
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Erzincan'da etkili kar yağışının ardından Ergan Dağı'nın 2 bin 500 metre rakımlı kesiminde kar kalınlığı 33 santimetre ölçüldü. Kar örtüsünün oluşmaya başlaması, 2026-2027 kayak sezonunu bekleyen kayak ve snowboard tutkunlarını sevindirdi.

Erzincan'ın önemli kış turizm merkezlerinden Ergan Dağı'nda kar kalınlığı 33 santimetre olarak ölçüldü.

Erzincan'da etkili olan kar yağışının ardından doğa ve macera tutkunu Recep Sulu ile Canser Atilla, cross motorlarıyla Ergan Dağı'nın 2 bin 500 metre rakımlı kesimine çıktı.

Zorlu arazi koşullarında ilerleyen ikili, bölgede kar kalınlığını ölçerek yolculuklarını görüntüledi. Yapılan ölçümde kar kalınlığının 33 santimetre olduğu belirlendi.

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde kar örtüsünün oluşmaya başlaması, 2026-2027 kayak sezonunu bekleyen kayak ve snowboard tutkunlarını sevindirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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