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Erzincan haberindeki bir kare kaynağından iptal edildi, abonelerden özür dilendi

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Erzincan mahreçli servis edilen haberde yer alan bir kare, kaynağından iptal edildi. Özür dilenerek haberde an itibariyle mevcut karelerin kullanılması abonelerin dikkatine sunuldu.

Bugün saat 07.39'da Erzincan mahreçli servis edilen "Tilki ve sansar, Erzincan'da aynı evin müdavimi oldu" başlıklı haberimizde yer alan bir kare, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberde an itibariyle mevcut karelerin kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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