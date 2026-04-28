Erzincan ekoturizmde öne çıkıyor

Doğu Anadolu'nun önemli şehirlerinden Erzincan, gölleri, akarsuları, kaplıca suları, dağları, yaylaları ve vadileriyle ekoturizm açısından zengin potansiyele sahip merkezler arasında yer alıyor.

Jeolojik konumu ve dört mevsimin yaşanabilir olması sayesinde farklı doğa turizmi faaliyetlerine uygun bir yapıya sahip olan kentte, mağara ve şelaleler gibi doğal oluşumların yanı sıra sportif alanlar da dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu alanlarda çevre düzenlemeleri ve altyapı çalışmalarının artırılması gerektiğini belirtiyor.

Ekoturizm bölgelerinde yaşayan yerel halkın pansiyonculuk, hizmet kalitesi, işletme yönetimi ve hediyelik eşya üretimi gibi konularda desteklenmesinin önemine işaret edilirken, kentin yeşil alan varlığının da yüksek olduğu vurgulanıyor.

Erzincan'da öne çıkan ekoturizm faaliyetleri arasında dağcılık, rafting, kano, yamaç paraşütü, kayak, buzul tırmanışı, kampçılık ve trekking yer alıyor. Özellikle Karanlık Kanyon, Karasu Nehri ve Ergan Dağı gibi alanlar doğa sporları için önemli merkezler arasında gösteriliyor.

Rafting ve kano gibi su sporları genellikle ilkbahar ve yaz aylarında yapılırken, kış aylarında kayak ve buzul tırmanışı öne çıkıyor. Ayrıca doğa yürüyüşü, kampçılık, dağ bisikleti ve offroad gibi aktiviteler de yılın farklı dönemlerinde gerçekleştirilebiliyor.

Doğal zenginlikleri ve alternatif turizm imkanlarıyla Erzincan'ın, ekoturizmde bölgenin önemli destinasyonlarından biri olma yolunda ilerlediği belirtiliyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu

Toplantıdan karar çıktı! Trump'tan İran'ın sürpriz teklifine yanıt
Trump'ın İran'ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı

Trump'ın kararı piyasaları sarstı
Gülistan Doku dosyasında kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi

Dosyadaki kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi
Pakistan, Afganistan'ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı

Bir savaş daha patlak veriyor! Komşu ülkeyi top ve roketle vurdu
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı

Yer: Tokat! Cenaze namazını araçtan indirmeden kıldılar

Talisca ve Kerem Aktürkoğlu arasında geçen diyalog ortaya çıktı

Penaltıdaki diyalogları ortaya çıktı: Kerem'den dikkat çeken söz
“Kız meselesi” iddiası! Otobüslerle gelip mekanı bastılar

Otobüslerle gelip mekanı bastılar
Pakistan, Afganistan'ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı

Bir savaş daha patlak veriyor! Komşu ülkeyi top ve roketle vurdu
İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul Boğazı'nda korkulu anlar
Tedesco gönderilir gönderilmez Galatasaray'dan flaş paylaşım

Tedesco gönderilir gönderilmez Galatasaray'dan flaş paylaşım