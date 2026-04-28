Erzincan ekoturizmde öne çıkıyor

Doğu Anadolu'nun önemli şehirlerinden Erzincan, gölleri, akarsuları, kaplıca suları, dağları, yaylaları ve vadileriyle ekoturizm açısından zengin potansiyele sahip merkezler arasında yer alıyor.

Jeolojik konumu ve dört mevsimin yaşanabilir olması sayesinde farklı doğa turizmi faaliyetlerine uygun bir yapıya sahip olan kentte, mağara ve şelaleler gibi doğal oluşumların yanı sıra sportif alanlar da dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu alanlarda çevre düzenlemeleri ve altyapı çalışmalarının artırılması gerektiğini belirtiyor.

Ekoturizm bölgelerinde yaşayan yerel halkın pansiyonculuk, hizmet kalitesi, işletme yönetimi ve hediyelik eşya üretimi gibi konularda desteklenmesinin önemine işaret edilirken, kentin yeşil alan varlığının da yüksek olduğu vurgulanıyor.

Erzincan'da öne çıkan ekoturizm faaliyetleri arasında dağcılık, rafting, kano, yamaç paraşütü, kayak, buzul tırmanışı, kampçılık ve trekking yer alıyor. Özellikle Karanlık Kanyon, Karasu Nehri ve Ergan Dağı gibi alanlar doğa sporları için önemli merkezler arasında gösteriliyor.

Rafting ve kano gibi su sporları genellikle ilkbahar ve yaz aylarında yapılırken, kış aylarında kayak ve buzul tırmanışı öne çıkıyor. Ayrıca doğa yürüyüşü, kampçılık, dağ bisikleti ve offroad gibi aktiviteler de yılın farklı dönemlerinde gerçekleştirilebiliyor.

Doğal zenginlikleri ve alternatif turizm imkanlarıyla Erzincan'ın, ekoturizmde bölgenin önemli destinasyonlarından biri olma yolunda ilerlediği belirtiliyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı