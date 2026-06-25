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Küçük bir izmarit büyük felaketlere yol açabilir

Küçük bir izmarit büyük felaketlere yol açabilir
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Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaz aylarında artan yangın riskine karşı vatandaşlara sigara izmaritlerini gelişigüzel atmamaları çağrısında bulundu. Küçük bir dikkatsizliğin büyük orman yangınlarına yol açabileceği vurgulandı.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaz aylarında artan yangın riskine karşı vatandaşlara sigara izmariti konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, doğaya atılan sigara izmaritlerinin orman yangınlarına neden olabileceği belirtilerek, küçük bir dikkatsizliğin binlerce hektarlık orman alanının zarar görmesine ve çok sayıda canlının yaşamını yitirmesine yol açabileceği ifade edildi.

Açıklamada, vatandaşlardan sigara izmaritlerini gelişi güzel çevreye atmaktan kaçınmaları istenerek, özellikle sıcak ve rüzgarlı havalarda yangın riskine karşı daha duyarlı olunması gerektiği vurgulandı.

Ormanların korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Yeşil Vatan" olarak nitelendirilen ormanların gelecek nesillere aktarılması için toplumun tüm kesimlerinin gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiği kaydedildi.

Yetkililer, olası yangınların önlenmesi için vatandaşları çevre konusunda duyarlı davranmaya davet etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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