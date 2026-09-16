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Erzincan’daki baraj göllerine 1 milyon 200 bin sazan yavrusu bırakıldı

Erzincan’daki baraj göllerine 1 milyon 200 bin sazan yavrusu bırakıldı
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Erzincan’daki iç su kaynaklarının balık varlığının desteklenmesi amacıyla yürütülen 2026 yılı balıklandırma çalışmaları kapsamında baraj göllerine 1 milyon 200 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Erzincan'daki iç su kaynaklarının balık varlığının desteklenmesi amacıyla yürütülen 2026 yılı balıklandırma çalışmaları kapsamında baraj göllerine 1 milyon 200 bin sazan yavrusu bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, İliç ilçesindeki Bağıştaş 1 ve Bağıştaş 2 Baraj Gölleri, Elazığ Keban Su Ürünleri Üretim İstasyonu'ndan 2 Eylül'de teslim alınan sazan yavrularıyla balıklandırıldı.

Çalışmayla baraj göllerindeki balık popülasyonunun desteklenmesinin hedeflendiği belirtildi.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün 2026 yılı balıklandırma programının planlandığı şekilde tamamlandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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