Erzincan’daki baraj göllerine 1 milyon 200 bin sazan yavrusu bırakıldı
Erzincan’daki iç su kaynaklarının balık varlığının desteklenmesi amacıyla yürütülen 2026 yılı balıklandırma çalışmaları kapsamında baraj göllerine 1 milyon 200 bin sazan yavrusu bırakıldı.
Erzincan'daki iç su kaynaklarının balık varlığının desteklenmesi amacıyla yürütülen 2026 yılı balıklandırma çalışmaları kapsamında baraj göllerine 1 milyon 200 bin sazan yavrusu bırakıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, İliç ilçesindeki Bağıştaş 1 ve Bağıştaş 2 Baraj Gölleri, Elazığ Keban Su Ürünleri Üretim İstasyonu'ndan 2 Eylül'de teslim alınan sazan yavrularıyla balıklandırıldı.
Çalışmayla baraj göllerindeki balık popülasyonunun desteklenmesinin hedeflendiği belirtildi.
Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün 2026 yılı balıklandırma programının planlandığı şekilde tamamlandığı bildirildi.