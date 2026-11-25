Erzincan'da yüksek kesimlerde kar yağışı Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde tipiye dönüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Erzincan'da yüksek kesimlerde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde tipiye dönüştü. Tipi nedeniyle arazi beyaz örtüyle kaplanırken bölgede hava sıcaklığı sıfırın altına düştü ve kış manzaraları oluştu.
Erzincan'da yüksek kesimlerde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde tipiye dönüştü.
Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.
Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde etkili olan tipi nedeniyle arazi beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.
Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Ergan Dağı'nda kış manzaraları oluştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı