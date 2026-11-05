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Erzincan'da vatandaş doğada karşılaştığı tilkiyi çerezle besleyip sohbet etti

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Erzincan'da vatandaş doğada karşılaştığı tilkiyi çerezle besleyip sohbet etti
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Erzincan'da doğada karşılaştığı tilkiye eliyle çerez ikram eden vatandaş, hayvanla bir süre sohbet etti. Tilkinin elinden yiyecek almasını sağlayan o anlar çevredekilerin ilgisini çekti ve cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Erzincan'da doğada karşılaştığı tilkiyi çerezle besleyen vatandaşın hayvanla sohbet ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Doğada karşılaştığı tilkiye eliyle çerez ikram eden vatandaş, hayvanla bir süre vakit geçirdi.

Tilkinin yanına sakin bir şekilde yaklaşan ve elinden yiyecek almasını sağlayan vatandaşın hayvanla sohbet etmesi, renkli görüntüler oluşturdu.

Çevredekilerin de ilgisini çeken anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, tilkinin vatandaştan aldığı yiyecekleri tükettiği ve vatandaşın hayvanla ilgilenmeye devam ettiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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