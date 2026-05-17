Haberler

Karasu Nehri taştı, ekili alanlar suya gömüldü

Karasu Nehri taştı, ekili alanlar suya gömüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 3 gündür süren aşırı yağışlar nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı. Karasu Nehri'nin taşmasıyla hububat, şeker pancarı ve yonca ekili tarlalar zarar gördü. DSİ ekipleri su tahliyesine başlarken, hasar tespit çalışmaları yapılacak.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar, tarım arazilerinde su baskınlarına neden oldu.

3 gündür devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle Kargın beldesi ile Büklümdere, Edebük ve Bağpınar köylerinde su baskınları meydana geldi.

Yağışların ardından Karasu Nehrinin su seviyesinin yükselmesiyle, nehir kenarındaki ekili araziler sular altında kaldı. Bölgede hububat, şeker pancarı ve yonca ekili tarlaların zarar gördüğü bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri bölgede su tahliye çalışmalarına başlarken, suyun çekilmesinin ardından Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmalarının yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan Tercan Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Yetkililer, vatandaşların güvenliği için baraj ve dere kenarlarına yaklaşılmaması yönünde uyarılarda bulundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump’tan 'fırtına öncesi sessizlik' paylaşımı

Trump'tan "Savaş yeniden başlıyor" dedirten paylaşım
Eurovision'da İsrail'in performansı sırasında Filistin bayrağı açıldı

Eurovision finaline damga vuran an: İsrailliler ne yapacağını şaşırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP lideri Özgür Özel'in görüntüsü endişelendirdi

Endişelendiren görüntü

Anne ve babasını öldüren hukuk öğrencisi, parkta elleri kanlı halde bulundu

Hukuk öğrencisi, anne ve babasını öldürdü

Celtic taraftarı sevinçten sahaya inmişti! Şampiyonluk el değiştirebilir

Bu görüntüler başlarını derde soktu! Şampiyonluk el değiştirebilir

Mourinho üzgün! Namağlup tamamladığı ligi kaçıncı bitirdiğine inanamayacaksınız

Namağlup tamamladığı ligi kaçıncı bitirdiğine asla inanamayacaksınız
İstanbul Emniyeti'nde yeni atamalar! Müge Anlı'nın eşinin görev yeri değişti

İstanbul'da yeni atamalar! Müge Anlı'nın eşinin görev yeri değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir

Erdoğan'a CHP'den geçişler soruldu, verdiği cevap çok konuşulur
Parasını altına yatıranlar şokta

Parasını altına yatıranlar şokta