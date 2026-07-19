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Sıcak havada Erzincanlıların kaçış noktası Ekşisu oldu

Sıcak havada Erzincanlıların kaçış noktası Ekşisu oldu
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Erzincan'da hafta sonu tatilini değerlendiren vatandaşlar, sıcak havadan bunalan aileleriyle birlikte Ekşisu Mesire Alanı'nda piknik yapıp doğayla iç içe vakit geçirdi. Doğal maden suyu, gölet, çocuk oyun parkları ve geniş yeşil alanlarıyla öne çıkan mesire alanı, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Erzincan'da hafta sonu tatilini değerlendiren vatandaşlar, sıcak havadan bunalan aileleriyle birlikte Ekşisu Mesire Alanı'nda piknik yapıp doğayla iç içe vakit geçirdi.

Kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğal maden suyuyla tanınan Ekşisu Mesire Alanı, hafta sonu yoğun ilgi gördü.

Piknik alanları, çocuk oyun parkları, akarsuları, göleti, kuş cenneti ve geniş yeşil alanlarıyla ziyaretçilerine farklı imkanlar sunan mesire alanında vatandaşlar, hem serinledi hem de aileleriyle keyifli vakit geçirdi.

Doğal maden suyunun yanı sıra soğuk su kaynakları, kaplıca suyu ve kükürtlü suyu da ilgi gören bölgede, ziyaretçiler gölet çevresinde dinlenerek sıcak havanın etkisinden uzaklaşmaya çalıştı.

Ailesiyle birlikte piknik yapan Yaşar Özlü, Ekşisu'nun doğal güzellikleriyle öne çıktığını belirterek, "Burası doğa harikası bir yer. Tüm yerli ve yabancı turistleri buraya bekliyoruz." dedi.

Vatandaşlardan İbrahim Yardımcı da sıcak havalarda yeşil alanlarda vakit geçirmeyi tercih ettiklerini ifade ederek, "Kendimizi doğal ortamlara, yeşilliğe attık. Çağlayan olsun, Ekşisu Mesire Alanı olsun böyle yerlere geldik. Çocuklarımız parkta oynuyor, biz de piknik yapıyoruz. Hava güzel, ortam güzel. Erzincanlıları ve tüm yerli ve yabancı turistleri buraya bekliyoruz." diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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