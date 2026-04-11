Bahar yerini kışa bıraktı: Erzincan Refahiye'de kar yağışı etkili oldu

Erzincan'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kent merkezinde yağmur, Refahiye ilçesinde ise kar yağışı etkili oldu. Yüksek rakımlı bölgelerde kar örtüsü oluştu, bazı köy yollarında ulaşım aksamaları yaşandı.

Kent merkezinde aralıklı olarak yağmur görülürken, yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkisini sürdürdü. Nisan ayında havaların ısınmasının beklendiği bölgede Refahiye'ye bağlı köyler yağan karla beyaza büründü.

Kar yağışı ve sisin etkili olduğu bazı köy yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı.

Refahiye'nin Orçul bölgesine bağlı Kamberağa köyünde yaşayan Baki Kaya, sabah saatlerinde kar sürpriziyle karşılaştıklarını belirterek, "Hayvanlarımızı otlatmaya çıkaracaktık ancak kar yağışı nedeniyle çıkaramadık." dedi.

Vatandaşlar, bahar havası beklerken güne kar yağışıyla uyandıklarını ifade etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor

İçişleri Bakanlığı uyardı; bu kez çok şiddetli geliyor

Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası

Belediye vakfında kurbanlık bağışlarıyla kurban kesmemişler
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti

Bagajdan eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi

Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi
Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor

İçişleri Bakanlığı uyardı; bu kez çok şiddetli geliyor

İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt

İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt
Sinem Ünsal, yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

İfade veren Uzak Şehir’in yıldızı hakkında karar açıklandı