Erzincan'da kuvvetli yağış bekleniyor, çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşanlar uyarıldı

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Erzincan'da etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşan üreticiler, olası olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce Erzincan, Erzurum ve Bayburt çevreleri için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldığı belirtildi.

Yağışların 15 Ekim saat 00.00'dan 16 Ekim saat 06.00'ya kadar yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, üreticilerin gerekli tedbirleri almaları istendi.

Açıklamada, tarım arazilerinde su birikmesi ve drenaj sorunlarına karşı önlem alınması, sera, depo ve tarımsal işletmelerin su baskını riskine karşı kontrol edilmesi gerektiği kaydedildi.

Gübre, yem ve diğer tarımsal malzemelerin su baskınına karşı korunaklı alanlarda muhafaza edilmesi, hayvan barınaklarının da olası su baskınlarına karşı kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı.

Gök gürültülü sağanak sırasında açık alanlarda bulunulmaması ve tarım makineleriyle çalışılmaması uyarısında bulunulan açıklamada, taşkın riski bulunan dere yatakları ile su biriken yollarda dikkatli olunması istendi.

Kuvvetli yağışın neden olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların ve üreticilerin tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı