Erzincan'da Keşiş Dağı ile Munzur'un zirveleri mevsimin ilk karıyla beyazladı

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Erzincan'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle kentin çevresindeki yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı.

Kentte 3 bin 549 metre rakımlı Keşiş Dağı'nın zirvesindeki Esence ile Munzur Dağları'nın yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü. Karla kaplanan zirveler kent merkezinden de görüldü.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyrettiği kentte, yüksek rakımlı köylerde de kış hazırlıkları başladı. Bazı köylerde sobalar yakılırken, vatandaşlar soğuk havaya karşı tedbir aldı.

Meteorolojik değerlendirmelere göre bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzurum'un güney kesimleri dışında aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi, rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı