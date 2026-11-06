Erzincan'da Çayırlı ve Otlukbeli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

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Erzincan'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Çayırlı, Otlukbeli ve Refahiye ilçelerinin yüksek rakımlı bölgeleri beyaza büründü.

Erzincan kent merkezinde aralıklarla yağmur etkili olurken, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı yüzünü gösterdi. Özellikle Çayırlı, Otlukbeli ve Refahiye ilçelerinin yüksek rakımlı noktalarında etkili olan kar yağışı, araziyi beyaza kapladı.

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte köylerde kış mesaisi de kasım ayının ilk günlerinde başladı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Öğle saatlerinde sağanak yağışın etkili olacağı, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin yaşanabileceği belirtilirken, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Öte yandan Erzincan'da en düşük hava sıcaklığı Ergan Dağı'nda eksi 1, Otlukbeli ilçesinde ise 0 derece olarak ölçüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı