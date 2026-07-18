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Aydoğan köyünde köy konağı hizmete açıldı

Aydoğan köyünde köy konağı hizmete açıldı
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Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Aydoğan köyünde yapımı tamamlanan köy konağı, Kaymakam Mehmet Furkan Taşkıran'ın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Aydoğan köyünde yapımı tamamlanan köy konağı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış programına Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran katıldı.

Taşkıran, törende yaptığı konuşmada, köy konağının Aydoğan köyüne hayırlı olmasını dileyerek, yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Program kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Taşkıran, köy sakinleriyle sohbet ederek talep ve önerileri dinledi.

Açılışı gerçekleştirilen köy konağı, düzenlenen törenin ardından vatandaşların hizmetine sunuldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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