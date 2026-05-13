Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünden aronya çalışması

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından aronya çeşitlerinin adaptasyon ve performansını incelemek amacıyla "Aronya Koleksiyon Bahçesi" kuruldu.

Enstitüde kurulan koleksiyon bahçesinde farklı aronya çeşitleri yer alırken, bölge koşullarında bitkilerin gelişim performansı, verim durumu ve kalite özelliklerinin belirlenmesi hedefleniyor.

Yürütülecek çalışmalarla birlikte üreticiler için uygun çeşitlerin tespit edilmesi ve alternatif ürün deseninin geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü yetkilileri, fidan çeşitlerinin temininde destek sağlayan Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne teşekkür etti. - ERZİNCAN

