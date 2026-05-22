Otlukbeli'nde doğanın sanata dönüştüğü nokta: Ağ Nene

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesindeki Ağ Nene Tepesi, ilkbaharda oluşan doğal traverten yapılarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesi yakınlarında bulunan Ağ Nene Tepesi, ilkbahar aylarında oluşan doğal traverten yapılarıyla dikkat çekiyor.

Otlukbeli merkezinin yaklaşık 11 kilometre kuzeybatısında yer alan bölgede, beyazımsı suyun içerisinde bulunan kalsiyum, magnezyum ve demir katyonları ile bikarbonat, sülfat ve klorür anyonlarının etkileşimi sonucu traverten oluşumları meydana geliyor.

İlkbahar döneminde daha belirgin hale gelen bu doğal oluşumlar, bölgeye adeta sanat eseri görünümü kazandırıyor.

Doğal yapısıyla ilgi çeken Ağ Nene Tepesi'nin, hem yerli ziyaretçilerin hem de doğa tutkunlarının ilgisini çektiği ifade ediliyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
