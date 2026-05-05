Ergani'yi sağanak vurdu, yollar göle döndü

Ergani ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Ulaşımın durduğu ilçede yollar göle döndü. Vatandaşlar sağanaktan korunmak için saçak ve duraklara sığınırken, birçok ev ve iş yerini su bastı. Yağışın durması ile birlikte araçlar caddede güçlükle ilerlemeye çalıştı. Yetkililer, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı