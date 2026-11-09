Erciyes Dağı'nın eteklerindeki sonbahar renkleri havadan görüntülendi

Erciyes Dağı'nın eteklerindeki sonbahar renkleri havadan görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sonbaharın gelmesiyle Erciyes Dağı'nın etekleri renk cümbüşüne sahne oldu. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan dağın zirvesi kar yağışıyla beyaza bürünürken, eteklerindeki renkli ağaçlar havadan görüntülendi.
Sonbaharla birlikte Erciyes Dağı'nın eteklerinde yaşanan renk cümbüşü havadan görüntülendi.
Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı sonbahar mevsimiyle beraber farklı renklere ev sahipliği yapıyor. Kar yağışıyla beraber zirvesi beyaza bürünen Erciyes'in eteklerini ise sonbahar renkleri kapladı. Sonbahar renklerine bürünen ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu. Ortaya çıkan renk cümbüşü de havadan görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı