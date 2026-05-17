Erbaa'daki taşkının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Kızılçubuk köyündeki taşkının boyutu dron ile havadan görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre bölgede son günlerde etkili olan yağışların ardından Kılıçkaya barajının kapaklarının açılması ile Kelkit Çayı'nın debisi yükseldi. Önceki taşkına maruz kalan Kızılçubuk köyü tedbir amaçlı tahliye edildi. Köy sakinleri ve besledikleri hayvanlar köyden çıkartıldı. Taşkın günün ağarması ile dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde taşkın sularının köy çevresindeki tarım arazilerine yayıldığı, bazı yolların su altında kaldığı ve suyun yerleşim alanlarına kadar ulaştığı görüldü. Dron görüntülerinde, köyü çevreleyen yolların adeta suyla çevrildiği dikkat çekerken, taşkının etkilediği alanın büyüklüğü de gözler önüne serildi. Bölgede ekiplerin takip ve kontrol çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı