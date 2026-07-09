Yılkı atlarıyla ilgili mide bulandıran iddia

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki yaylaların semvollerinden olan ve son aylarda kaçak avcılar tarafından yakalanan Yılkı atları doğa severler tarafından kurtarılırken, yakalanan atların bazılarının koşu için satıldığı bazılarının ise kesilerek etinin piyasaya sürüldüğü iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre, olay, Emirdağ ilçesindeki yaylalarda meydana geldi. Bölgenin simgesi ve doğal mirasın önemli bir parçası olan Yılkı atlarını gözlemleyen Özay Öz isimli doğa sever, bazı şahısların atları iplerle tuzak kurarak yakaladığını fark etti.

Durumu gören doğa severin ve çevredeki vatandaşların hızla olay yerine doğru hareket etmesi üzerine panikleyen kaçak avcılar, yakaladıkları atları ve tuzak malzemelerini bırakarak bölgeden kaçtı. Vatandaşlar, ayaklarındaki ipleri çözerek ölümcül tuzaktan kurtardıkları Yılkı atlarını yeniden doğal yaşam alanlarına saldı.

Kaçak avcıların elinden son anda kurtarılan atların ardından ortaya atılan iddialar ise bölgede büyük yankı uyandırdı. Öza, Öz, yaylalarda kaçak yollarla yakalanan bu yaban atlarının, organize bir şekilde başka bölgelere satıldığı ve hatta kesilerek etinin piyasaya sürüldüğü öne sürdü.

Öte yandan, kaçak avcıların genelde şehir dışından geldikleri öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı