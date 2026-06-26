Yarımca köyü mezarlığı otlardan temizlendi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Yarımca köyünde Muhtar Ali Ün öncülüğünde imece usulü ile kabristanda çevre temizliği yapıldı.

Gerçekleştirilen çalışmayla ilgili Yarımca köyü Muhtarı Ali Ün yaptığı açıklamada, "Köylülerimizin rahat ve huzurlu bir şekilde kabir ziyaretlerini yapmaları için detay bir temizlik çalışması yaptık. Yarımca köyü mezarlığında; yabani otlar, çok büyümüştü. Mezarlıktaki büyüyen otları biçtirdik. Köylülerimizin mezar ziyaretlerini temiz bir çevre de yapmasını sağladık. Periyodik olarak mezarlığın bakımlarını sürdüreceğiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı