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Yarımca köyü mezarlığı otlardan temizlendi

Yarımca köyü mezarlığı otlardan temizlendi
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Yarımca köyünde Muhtar Ali Ün öncülüğünde imece usulü ile kabristanda çevre temizliği yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Yarımca köyünde Muhtar Ali Ün öncülüğünde imece usulü ile kabristanda çevre temizliği yapıldı.

Gerçekleştirilen çalışmayla ilgili Yarımca köyü Muhtarı Ali Ün yaptığı açıklamada, "Köylülerimizin rahat ve huzurlu bir şekilde kabir ziyaretlerini yapmaları için detay bir temizlik çalışması yaptık. Yarımca köyü mezarlığında; yabani otlar, çok büyümüştü. Mezarlıktaki büyüyen otları biçtirdik. Köylülerimizin mezar ziyaretlerini temiz bir çevre de yapmasını sağladık. Periyodik olarak mezarlığın bakımlarını sürdüreceğiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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