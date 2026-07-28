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Kütahya'da Yabani Domuzlara Karşı Sürek Avı

Kütahya'da Yabani Domuzlara Karşı Sürek Avı
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Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Yenice ve İğde köylerinde, yabani domuzların tarım ürünlerine verdiği zararı önlemek amacıyla Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda sürek avı düzenlendi. Yetkililer, tarımsal üretimin korunması için benzer çalışmaların sürdürüleceğini açıkladı.

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Yenice ve İğde köyleri arazilerinde, çiftçilerin tarımsal ürünlerini yabani domuzların verdiği zarardan korumak amacıyla zirai mücadele kapsamında sürek avı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmada, yabani domuz sürüleri tarım alanlarından uzaklaştırılarak popülasyonun kontrol altına alınmasına yönelik uygulamalar hayata geçirildi.

Yetkililer, tarımsal üretimin korunması ve üreticilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla benzer çalışmaların ihtiyaç duyulan bölgelerde ilgili kurumların koordinasyonunda sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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