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Elazığ Palu'da yağışla coşan Teke deresi kamelya ve bankları sürükledi

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Elazığ Palu'da yağışla coşan Teke deresi kamelya ve bankları sürükledi Haber Videosunu İzle
Elazığ Palu'da yağışla coşan Teke deresi kamelya ve bankları sürükledi
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Elazığ'ın Palu ilçesinde sağanak yağışın ardından Teke deresinde su seviyesi hızla yükseldi ve dere coştu. Kıyıya ve su içine konulan bazı bank ve kamelyalar sürüklenirken vatandaşlar, piknik sezonu bitince bankların zamanında kaldırılması için yetkililere çağrıda bulundu.

Elazığ'da etkili olan yağışlarla birlikte Teke deresi coşarken bazı kamelyalar sürüklendi.

Elazığ'da sağanak yağış etkili oluyor. Palu ilçesinde yağışların ardından Teke deresinde su seviyesi hızla yükseldi. Derenin coşmasıyla hem kıyıya hem de yaz aylarında serinlemek amacıyla derenin içerisine konulan bazı bank ve kamelyalar sürüklendi.

Vatandaşlar, piknik sezonunun sona ermesiyle birlikte hem kıyıdaki hem de suyun içine yerleştirilen bankların zamanında kaldırılması gerektiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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