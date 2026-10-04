Elazığ Palu'da Gökdere köyünde sis, güneşle birleşip kartpostallık görüntü oluşturdu

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Elazığ'ın Palu ilçesi Gökdere köyünde sis, görsel şölen oluşturdu.

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Gökdere köyündeki Kol Tepesi'nde etkili olan sis, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Dağların arasını kaplayan beyaz sis tabakası, güneşin ışıklarıyla birleşince seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu. Dağların arasında adeta denizi andıran sis bulutu, güneş ışıklarıyla birlikte görsel bir şölen sundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı