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Elazığ Palu'da Gökdere köyünde sis, güneşle birleşip kartpostallık görüntü oluşturdu

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Elazığ Palu'da Gökdere köyünde sis, güneşle birleşip kartpostallık görüntü oluşturdu
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Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Gökdere köyündeki Kol Tepesi'nde etkili olan sis, güneş ışıklarıyla birleşerek kartpostallık görüntüler oluşturdu. Dağların arasını kaplayan beyaz sis tabakası, adeta denizi andıran manzarasıyla seyrine doyumsuz bir görsel şölen sundu.

Elazığ'ın Palu ilçesi Gökdere köyünde sis, görsel şölen oluşturdu.

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Gökdere köyündeki Kol Tepesi'nde etkili olan sis, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Dağların arasını kaplayan beyaz sis tabakası, güneşin ışıklarıyla birleşince seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu. Dağların arasında adeta denizi andıran sis bulutu, güneş ışıklarıyla birlikte görsel bir şölen sundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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