Elazığ Palu'da aç tilkiyi güvenlik korucuları ekmekle doyurdu

Elazığ'ın Palu ilçesinde güvenlik korucularının kulübesine yaklaşan aç tilki, korucuların verdiği ekmekle karnını doyurdu.

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Teke Deresi'nde, güvenlik korucularının kulübesine yaklaşan tilki, korucuların ilgisiyle karşılaştı. Aç olduğu fark edilen tilkiye ekmek veren korucular, sevimli hayvanı elleriyle besledi. Korucuların ikram ettiği ekmeği yiyerek karnını doyuran tilki, bir süre bölgede kaldıktan sonra gözlerden kayboldu. Yaşanan bu samimi anlar, doğaya ve hayvanlara karşı gösterilen duyarlılığın güzel bir örneği olarak dikkat çekti. Güvenlik korucularının tilkiye yönelik şefkatli yaklaşımı, görenlerin takdirini topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı