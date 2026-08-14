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Elazığ'da Kırsalda Bereket Projesi Kapsamında Üretici Ziyareti

Elazığ'da Kırsalda Bereket Projesi Kapsamında Üretici Ziyareti
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Elazığ'da devam eden Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi çerçevesinde Alacakaya ilçesinde Angus ve Hereford ırkı damızlık düve temin eden üretici Abdulkerim Çağlar ziyaret edildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen'in katıldığı ziyarette işletmenin durumu ve hayvan sağlığı değerlendirildi, kırsalda üretimin güçlendirilmesi için çalışmaların süreceği bildirildi.

Elazığ'da süren Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında destek alan üreticiler ziyaret edildi.

Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi, Türkiye geneli olduğu gibi Elazığ'da da sürüyor. Bu çerçevede Alacakaya ilçesinde 15 adet Angus ve Hereford ırkı damızlık düve temin ederek hayvancılık faaliyetlerini sürdüren üretici Abdulkerim Çağlar, ziyaret edildi. Gerçekleştirilen işletme ziyaretine İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, ve teknik personel katıldı. Ziyaret kapsamında işletmenin genel durumu, hayvanların sağlık ve yetiştirme koşulları ile yürütülen hayvancılık faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Kırsalda üretimin güçlendirilmesi, hayvancılığın geliştirilmesi ve yetiştiricilerimizin desteklenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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