Elazığ'ın Hıdır Baba köyünde yaralı ve bitkin çaylak kuşu yetkililere teslim edildi

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Elazığ'ın Hıdır Baba köyünde yaralı ve bitkin halde bulunan çaylak kuşu, köylüler tarafından koruma altına alınarak yetkililere teslim edildi.

Elazığ'ın Hıdır Baba köyünde yaralı ve bitkin halde bir çaylak kuşu bulundu. Köylüler tarafından fark edilen kuş, duyarlı vatandaşların yardımıyla koruma altına alınmak üzere yetkililere teslim edildi.

Yaralı kuşu fark eden köylülerin duyarlılığı, yaban hayatının korunması adına takdir topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı