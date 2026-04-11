Meteorolojiden Elazığ için zirai don uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ için zirai don uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Elazığ il genelinde, cumartesiyi pazara bağlayan geceden itibaren hafif ve orta kuvvette, yüksek kesimlerde ise yer yer kuvvetli zirai don riski bulunmaktadır. Zirai don olayının Salı günü (14.04.2026) tarihine kadar etkisini sürdürmesi beklenmektedir" denildi. - ELAZIĞ

