Meteorolojiden Elazığ için zirai don uyarısı
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ'da cumartesiyi pazara bağlayan geceden itibaren zirai don riski olacağına dair uyarıda bulundu. Don olayının Salı günü etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Elazığ il genelinde, cumartesiyi pazara bağlayan geceden itibaren hafif ve orta kuvvette, yüksek kesimlerde ise yer yer kuvvetli zirai don riski bulunmaktadır. Zirai don olayının Salı günü (14.04.2026) tarihine kadar etkisini sürdürmesi beklenmektedir" denildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı