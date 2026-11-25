Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi Dabakhane mevkiinde otlayan dağ keçileri, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listeye alınan ve avlanması yasak olan dağ keçileri, Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi Dabakhane mevkiinde görüntülendi. Yerleşim yerlerine yakın noktalara kadar gelen dağ keçilerinin bölgede sürü halinde otladığı görüldü. Durumu fark eden bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla keçileri kaydetti. Bir süre bölgede otlayan dağ keçileri, daha sonra gözden kayboldu.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altında tutulan dağ keçilerini kaçak avlamanın hayvan başına 940 bin TL tazminat bedeli bulunduğu, idari para cezalarıyla birlikte bu tutarın 980 bin TL'yi aştığı ve failler hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle adli işlem uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı