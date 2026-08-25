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Elazığ'dan Malatya'ya 3 bin 300 metre yüzerek geçti

Elazığ'dan Malatya'ya 3 bin 300 metre yüzerek geçti
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Alper Öz, Elazığ'ın Baskil ilçesinden yüzmeye başlayarak Karakaya Baraj Gölü'nü yaklaşık 4 saatte 3 bin 300 metre yüzerek aştı ve Malatya'nın Kale ilçesine ulaştı. Palet kullanmayan Öz'ün bu başarısı, açık su sporları açısından dikkat çekti.

Elazığ'dan Malatya'ya uzanan zorlu parkurda kulaç atan Alper Öz, Karakaya Baraj Gölü'nde yaklaşık 3 bin 300 metre yüzerek dikkat çeken bir başarıya imza attı. Öz, 4 saat süren yüzüşün ardından Malatya'ya ulaştı.

Elazığ ile Malatya arasında önemli bir yüzme başarısına imza atan Alper Öz (40), Karakaya Baraj Gölü üzerinde yaklaşık 3 bin 300 metrelik parkuru yüzerek tamamladı. Yaklaşık 4 saat süren zorlu yüzüş boyunca büyük bir dayanıklılık gösteren Öz, Elazığ'ın Baskil ilçesi Pınarlı köyünden suya girerek Malatya'nın Kale ilçesine ulaştı. Öz'ün palet kullanmayan gerçekleştirdiği yüzüş, bölgedeki açık su sporları açısından dikkat çeken bir başarı olarak değerlendirildi.

Alper Öz, "Elazığ'dan Malatya'ya geçme planımı bugün uyguluyorum. Bana tekne ile eşlik edecekler. Uzun zamandır hazırlanıyordum. Su gayet güzel. Tekneye dokunmadan, paket kullanmadan direk yüzerek Elazığ'dan Malatya'ya geçeceğim. Karşı taraf Kale ilçesi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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